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Истребитель Су-57 получит новые средства поражения

Источник:
ТАСС
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Новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57 показали министру обороны Сергею Шойгу, посетившему экспозицию форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка.

Новое оружие для Су-57 может существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей, сообщил представитель предприятия-разработчика. При этом подробностей он не привел.

Во время осмотра экспозиции Шойгу также доложили об эффективном применении истребителя во время военной операции на Украине. По словам военных, самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность — малая заметность.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой. В ближайшее время он должен получить двигатель «второго этапа».

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...