Истребитель Су-57 получит новые средства поражения

Новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57 показали министру обороны Сергею Шойгу, посетившему экспозицию форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка.

Новое оружие для Су-57 может существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей, сообщил представитель предприятия-разработчика. При этом подробностей он не привел.

Во время осмотра экспозиции Шойгу также доложили об эффективном применении истребителя во время военной операции на Украине. По словам военных, самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность — малая заметность.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой. В ближайшее время он должен получить двигатель «второго этапа».