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Орешкин пообещал стабилизацию рубля в ближайшее время

Источник:
ТАСС
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Нормализация курса российской валюты ожидается в ближайшее время, экономике нужен сильный рубль, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

В понедельник, 14 августа день курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — сказал ТАСС Орешкин.

По его словам, основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика (ДКП), но Банк России обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию.

Орешкин отметил, что если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения.

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Экономика #Деньги
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