НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Онлайн-премьера «Вызова» состоится 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Онлайн-премьера космического фильма «Вызов» состоится на START 1 сентября, сообщила пресс-служба видеосервиса.

Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко стал первым игровым фильмом, снятым на борту МКС.

Для максимального погружения в мир космического кино «Вызов» можно будет посмотреть на телевизорах Smart TV в качестве 4K и со звуком 5.1. Это первый проект START, доступный в таком объемном звучании.

По сюжету картины, торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Еще по теме
Могилу Добби из «Гарри Поттера» завалили носками
Опубликован топ-10 популярных фильмов первой половины 2023 года
Составлен топ самых популярных сериалов
Ужасную экранку «Барби» показали в российском кинотеатре
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Россия выбрала альтернативу Windows
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
47
Россия спустя полвека отправила станцию на Луну
46
Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза
46
Депутат заявил, что россиянам плевать на курс доллара
36
Шойгу проинспектировал ядерный полигон
35
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии