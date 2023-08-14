Онлайн-премьера «Вызова» состоится 1 сентября

Онлайн-премьера космического фильма «Вызов» состоится на START 1 сентября, сообщила пресс-служба видеосервиса.

Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко стал первым игровым фильмом, снятым на борту МКС.

Для максимального погружения в мир космического кино «Вызов» можно будет посмотреть на телевизорах Smart TV в качестве 4K и со звуком 5.1. Это первый проект START, доступный в таком объемном звучании.

По сюжету картины, торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.