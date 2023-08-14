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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Как зафиксировать цену на интернет навсегда?

Источник:
Sibnet.ru
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Тарифная линейка Ростелекома «Навсегда» фиксирует цену на пакеты услуг, включающие быстрый интернет, онлайн-кинотеатр Wink, интерактивное ТВ и мобильную связь.

Акция «Навсегда» действует на пакетные предложения:

- «Технологии развлечения. Навсегда» — пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром,
- «Технологии общения. Навсегда» — пакет с домашним интернетом и мобильной связью,
- «Технология общения+. Навсегда» — пакет с домашним интернетом и мобильной связью (до пяти сим-карт),
- «Технологии выгоды. Навсегда» — пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью,
- «Технологии выгоды+. Навсегда» — пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью (до пяти сим-карт).

Цена остается неизменной с момента подключения тарифа. Пакет «Навсегда» можно подключить по 30 сентября (включительно).

В случае смены тарифного плана абонент будет платить по новому, выбранному тарифу.

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