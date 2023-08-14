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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Маск поддержал мнение о провале украинского наступления

Источник:
ТАСС
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Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале украинского контрнаступления и пагубной роли США в конфликте на Украине.

«Верно», — написал Маск в Twitter в ответ на интервью Меркуриса, в котором он заявил о негативной роли США в украинском конфликте.

Аналитик отметил, что «на каждой [исторической] развилке внешнеполитическая элита США выбирала путь конфронтации и конфликта в противовес компромиссу и миру», начиная с поддержки США «цветной революции» на Украине в 2004 и заканчивая отказом «поддержать мирный процесс в Белоруссии и Стамбуле» в 2022 году после начала СВО.

«И теперь, после неудачного контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого они требуют продолжения бойни», — заключил Меркурис.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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