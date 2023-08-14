Маск поддержал мнение о провале украинского наступления

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале украинского контрнаступления и пагубной роли США в конфликте на Украине.

«Верно», — написал Маск в Twitter в ответ на интервью Меркуриса, в котором он заявил о негативной роли США в украинском конфликте.

Аналитик отметил, что «на каждой [исторической] развилке внешнеполитическая элита США выбирала путь конфронтации и конфликта в противовес компромиссу и миру», начиная с поддержки США «цветной революции» на Украине в 2004 и заканчивая отказом «поддержать мирный процесс в Белоруссии и Стамбуле» в 2022 году после начала СВО.

«И теперь, после неудачного контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого они требуют продолжения бойни», — заключил Меркурис.