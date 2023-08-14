Трофейную технику НАТО покажут на форуме «Армия‑2023»

Организаторы военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрируют на мероприятии технику НАТО, захваченную в ходе специальной военной операции российскими войсками.

«В рамках форума планируется показать трофейную, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал РИА Новости собеседник агентства.

В холдинге «Высокоточные комплексы» отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники.

По словам источника, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.

Форум «Армия» пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.