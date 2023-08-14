НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трофейную технику НАТО покажут на форуме «Армия‑2023»

Источник:
РИА Новости
415 3

Организаторы военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрируют на мероприятии технику НАТО, захваченную в ходе специальной военной операции российскими войсками.

«В рамках форума планируется показать трофейную, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал РИА Новости собеседник агентства.

В холдинге «Высокоточные комплексы» отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники.

По словам источника, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.

Форум «Армия» пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
Маск поддержал мнение о провале украинского наступления
Запад задумался о новом контрнаступлении ВСУ весной 2024 года
Российский корабль открыл предупредительный огонь по сухогрузу
Эксперт сообщил о возможности военного мятежа на Украине
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Россия выбрала альтернативу Windows
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Обсуждение (3)
Картина дня
Орешкин пообещал стабилизацию рубля в ближайшее время
Маск поддержал мнение о провале украинского наступления
Истребитель Су-57 получит новые средства поражения
Доллар подскочил выше 100 рублей
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...