АвтоВАЗ вернул производство Lada Largus

АвтоВАЗ перезапустил производство Lada Largus на месяц раньше намеченного срока, сообщила пресс-служба компании. Но с конвейера сойдут только 650 машин.

Завод выпустит 650 Lada Largus различных модификаций. В их число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года.

После этого будет перерыв в выпуске Largus. За это время производство модели перенесут в Ижевск. Перезапуск должен состояться во втором квартале 2024 года.

Перенос производства Lada Largus связан в том числе с планами по загрузке первой линии конвейера в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.