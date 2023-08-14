НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ вернул производство Lada Largus

Источник:
Sibnet.ru
333 2

АвтоВАЗ перезапустил производство Lada Largus на месяц раньше намеченного срока, сообщила пресс-служба компании. Но с конвейера сойдут только 650 машин.

Завод выпустит 650 Lada Largus различных модификаций. В их число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года.

После этого будет перерыв в выпуске Largus. За это время производство модели перенесут в Ижевск. Перезапуск должен состояться во втором квартале 2024 года.

Перенос производства Lada Largus связан в том числе с планами по загрузке первой линии конвейера в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ пообещал сохранить цены на бюджетные модели
Кроссовер X-Cross 5 появился на сайте Lada
«Будет поскромнее»: на какие авто пересядут российские чиновники
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Россия выбрала альтернативу Windows
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...