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Доллар подскочил выше 100 рублей

Источник:
РБК
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Курс доллара впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 100 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. С начала года американская валюта подорожала в России на 40%.

«Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением», — сказал РБК эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он пояснил, что из-за сократившейся экспортной выручки наблюдается недостаточный приток валюты на внутренний рынок.

В то же время импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 года. Это поддерживает повышенный спрос на иностранную валюту вместе с выводом средств за рубеж, рассказал Бабин.

При этом подорожавшая нефть заметной поддержки рублю не оказывает. Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик объяснил это тем, что рост цен на нефть переносится в выручку компаний-экспортеров с некоторым временным лагом.

«Если исходить из экономических параметров, курс рубля должен быть более крепким», — считает руководитель аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его мнению, у рубля есть сразу несколько поводов укрепиться: мораторий ЦБ на покупку валюты и устойчивый рост доходов от экспорта энергоресурсов.

К тому же правительство будет прилагать усилия, чтобы укрепить валюту, добавил эксперт. «Но в ближайшие недели риски смещены в сторону ослабления из-за кратко- и среднесрочных факторов вроде вывода капитала дружественными резидентами. Скорее всего, укрепление российской валюты мы увидим в четвертом квартале», — считает Вайсберг.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...