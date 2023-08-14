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Роль отца Серкана Болата отдали Жижикину

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Игорь Жижикин
Актер Игорь Жижикин
Фото: © пресс-служба ТНТ

Известный по ролям криминальных авторитетов актер Игорь Жижикин сыграет отца российского Серкана Болата в адаптации, сообщает пресс-служба ТНТ.

Жижикину надо будет воплотить роль известного бизнесмена, который не избежал проблем в прошлом, как в бизнесе, так и в семье.

«Мой герой — абсолютно разный, этим он и интересен. Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчетливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актера, и для персонажа», — рассказал Игорь Жижикин.

По словам артиста, он уверен, что создателям адаптации по силам создать проект, который будет интересен как фанатам первоисточника, так и новым зрителям.

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Главные роли в проекте сыграют Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки» и Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь» и «Триггер». Героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь» будут звать Саша, а вместо Серкана будет Сергей.

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Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...