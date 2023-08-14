Роль отца Серкана Болата отдали Жижикину

Известный по ролям криминальных авторитетов актер Игорь Жижикин сыграет отца российского Серкана Болата в адаптации, сообщает пресс-служба ТНТ.

Жижикину надо будет воплотить роль известного бизнесмена, который не избежал проблем в прошлом, как в бизнесе, так и в семье.

«Мой герой — абсолютно разный, этим он и интересен. Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчетливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актера, и для персонажа», — рассказал Игорь Жижикин.

По словам артиста, он уверен, что создателям адаптации по силам создать проект, который будет интересен как фанатам первоисточника, так и новым зрителям.

Главные роли в проекте сыграют Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки» и Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь» и «Триггер». Героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь» будут звать Саша, а вместо Серкана будет Сергей.