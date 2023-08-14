Xiaomi представила революционный материал для корпуса смартфона

Президент Xiaomi Group и генеральный менеджер Redmi, Лу Вейбинг, раскрыл подробности о грядущем смартфоне Xiaomi Mix Fold 3. Главной инновацией стал корпус из материала Xiaomi Dragon Scale Fiber, он в 36 раз прочнее стекла.

Согласно заявлению Лу в Weibo, Xiaomi Dragon Scale Fiber представляет собой композитный материал, созданный путем объединения керамического и арамидного волокна. Они проходят специальную обработку при температуре 150°C и высоком давлении, что обеспечивает уникальную структуру и выдающиеся характеристики.

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Ожидается, что новый корпус будет обладать прочностью, превосходящей стекло в 36 раз, что позволит смартфону Xiaomi Mix Fold 3 выдерживать дополнительные нагрузки и удары без потери целостности.

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