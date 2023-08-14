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Xiaomi представила революционный материал для корпуса смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Xiaomi
Фото: © BoliviaInteligente / Unsplash License

Президент Xiaomi Group и генеральный менеджер Redmi, Лу Вейбинг, раскрыл подробности о грядущем смартфоне Xiaomi Mix Fold 3. Главной инновацией стал корпус из материала Xiaomi Dragon Scale Fiber, он в 36 раз прочнее стекла.

Согласно заявлению Лу в Weibo, Xiaomi Dragon Scale Fiber представляет собой композитный материал, созданный путем объединения керамического и арамидного волокна. Они проходят специальную обработку при температуре 150°C и высоком давлении, что обеспечивает уникальную структуру и выдающиеся характеристики. 

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Ожидается, что новый корпус будет обладать прочностью, превосходящей стекло в 36 раз, что позволит смартфону Xiaomi Mix Fold 3 выдерживать дополнительные нагрузки и удары без потери целостности.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям