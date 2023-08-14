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Могилу Добби из «Гарри Поттера» завалили носками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Телеграм-канал Peopletalk

Поклонники персонажа Добби из франшизы «Гарри Поттер» заваливают «могилу» героя памятными вещами, среди которых носки. Это вредит природе.

На пляже в Уэльсе, где по сюжету погиб эльф Добби, образовался мемориал в его честь с кучей носков, камней и других памятных вещей, которые засорили местность.

Ежегодно на «могилу» Добби приезжают около 75 тысяч человек. Фанатов просят не оставлять там никаких предметов, но просьбы никого не останавливают, пишет PeopleTalk. Мусор вредит животным, обитающим на этом пляже.

В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» Гарри, Рон, Гермиона Грейнджер и другие были заложниками в поместье Малфоев, Добби пришел им на помощь и был убит Беллатрисой Лестрейндж. Гарри собственноручно похоронил его.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям