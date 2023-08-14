Могилу Добби из «Гарри Поттера» завалили носками

Поклонники персонажа Добби из франшизы «Гарри Поттер» заваливают «могилу» героя памятными вещами, среди которых носки. Это вредит природе.

На пляже в Уэльсе, где по сюжету погиб эльф Добби, образовался мемориал в его честь с кучей носков, камней и других памятных вещей, которые засорили местность.

Ежегодно на «могилу» Добби приезжают около 75 тысяч человек. Фанатов просят не оставлять там никаких предметов, но просьбы никого не останавливают, пишет PeopleTalk. Мусор вредит животным, обитающим на этом пляже.

В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» Гарри, Рон, Гермиона Грейнджер и другие были заложниками в поместье Малфоев, Добби пришел им на помощь и был убит Беллатрисой Лестрейндж. Гарри собственноручно похоронил его.