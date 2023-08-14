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Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил российских дилеров от программного обеспечения. Это может увеличить сроки ремонта.

Mercedes-Benz прекратил доступ к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем, цитируют «Известия» «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России.

Ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин, дилеры будут использовать сторонние программы, а водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО, считают опрошенные газетой эксперты.

Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на территории России и поставки авто в страну в начале марта 2022 года. В мае с ограничениями в работе приложений столкнулись владельцы Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault.

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