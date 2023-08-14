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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад задумался о новом контрнаступлении ВСУ весной 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Западные страны начали задумываться о подготовке нового контрнаступления, которые Украина проведет весной 2024 года

«Нынешняя кампания Украины по возвращению территории, оккупированной российскими войсками, может продолжаться еще много месяцев. Но военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении следующего года», — говорится в материале The Wall Street Journal.

Собеседники WSJ отметили, что шансы на то, что наступательные действия ВСУ будут успешными уже сейчас, а Москва в скором времени согласится пойти на переговоры, «теперь представляются призрачными».

Первоначальная попытка Украины использовать переданные Западом танки и бронетехнику для прорыва укрепленных российских позиций «застопорилась». С тех пор прогресс украинской стороны, использовавшей тактику небольших подразделений, был «медленным и болезненным», пишет газета.

Сейчас цель Украины состоит в том, чтобы нынешнее наступление завершилось достаточно успешно — так власти смогут показать своим гражданам и сторонникам в Вашингтоне и Берлине, что они не зря поддерживали Киев и что эта поддержка необходима и впредь

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. 3 июля Минобороны России заявило, что войска ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Мир
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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям