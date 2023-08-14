Запад задумался о новом контрнаступлении ВСУ весной 2024 года

Западные страны начали задумываться о подготовке нового контрнаступления, которые Украина проведет весной 2024 года

«Нынешняя кампания Украины по возвращению территории, оккупированной российскими войсками, может продолжаться еще много месяцев. Но военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении следующего года», — говорится в материале The Wall Street Journal.

Собеседники WSJ отметили, что шансы на то, что наступательные действия ВСУ будут успешными уже сейчас, а Москва в скором времени согласится пойти на переговоры, «теперь представляются призрачными».

Первоначальная попытка Украины использовать переданные Западом танки и бронетехнику для прорыва укрепленных российских позиций «застопорилась». С тех пор прогресс украинской стороны, использовавшей тактику небольших подразделений, был «медленным и болезненным», пишет газета.

Сейчас цель Украины состоит в том, чтобы нынешнее наступление завершилось достаточно успешно — так власти смогут показать своим гражданам и сторонникам в Вашингтоне и Берлине, что они не зря поддерживали Киев и что эта поддержка необходима и впредь

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. 3 июля Минобороны России заявило, что войска ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.