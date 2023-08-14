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Агутин объяснил судьбу Shaman'a на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Леонид Агутин признался, что наставники выбирали участников «Голоса» не из-за таланта, а по жанру исполнения. Именно поэтому он когда-то не повернулся в исполнители Ярославу Дронову, известному сейчас как Shaman.

По словам Агутина, наставники набирали в команды участников, манера исполнения которых была близка им самим. Например, у Пелагеи были преимущественно народники, у Александра Градского — академическое пение, у Агутина джаз и соул.

В третьем сезоне среди участников на слепых прослушиваниях выступал Дронов. Агутин к нему нем повернулся.

«У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», —сказал Агутин интервью Надежде Стрелец.

Зато к Шаману повернулась Пелагея. В ее команде музыкант дошел до финала.

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Обсуждение (3)
Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям