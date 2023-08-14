Агутин объяснил судьбу Shaman'a на «Голосе»

Леонид Агутин признался, что наставники выбирали участников «Голоса» не из-за таланта, а по жанру исполнения. Именно поэтому он когда-то не повернулся в исполнители Ярославу Дронову, известному сейчас как Shaman.

По словам Агутина, наставники набирали в команды участников, манера исполнения которых была близка им самим. Например, у Пелагеи были преимущественно народники, у Александра Градского — академическое пение, у Агутина джаз и соул.

В третьем сезоне среди участников на слепых прослушиваниях выступал Дронов. Агутин к нему нем повернулся.

«У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», —сказал Агутин интервью Надежде Стрелец.

Зато к Шаману повернулась Пелагея. В ее команде музыкант дошел до финала.