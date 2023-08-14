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Владу Цепешу установили диагноз по его письмам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Анонимный авторUnknown author

Группа ученых из Италии и Румынии провела исследование, которое обнаружило свидетельства возможных заболеваний у графа Влада Цепеша, известного также как Влад Дракула. Один из диагнозов может объяснить навевающий ужас образ графа.

Специалисты проанализировали химический состав трех рукописных писем, написанных самим Цепешем. При написании писем человек оставляет следы, трогая бумагу пальцами. Для анализа был использован метод, основанный на нанесении этиленвинилацетата на бумагу и последующем его удалении. Извлеченный материал с поверхности бумаги был подвергнут масс-спектрометрическому анализу.

Исследователи обнаружили следы более 500 пептидов, из которых около 100 имели человеческое происхождение. Эти молекулы указывали на возможное присутствие у Влада Цепеша наследственного заболевания, связанного с цилиопатией, а этот недуг характеризуется рядом возможных нарушений от поликистоза почек до дефектов лица, нервной системы.

Также были выявлены признаки воспалительного заболевания, влияющего на дыхательные пути и кожу. Кроме того, граф страдал от гемолакрии, то есть он плакал кровавыми слезами.

Влад Цепеш — возможный источник вдохновения для легендарного персонажа Дракулы, правил Валахией в XV веке. Он был известен как страстный защитник своей земли, и исторические доказательства свидетельствуют о его участии в уничтожении до 80 тысяч османских воинов.

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