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Зеленский признал причастность Киева к атаке Крымский мост

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост 12 августа.

«Все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

ВСУ попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. 

17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры. Стоимость ремонта моста предварительно оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Завершить ремонт планируют к концу года.

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Топ комментариев

Asd10

Твои любимые пендосы. Что тебе не так???

GammiPluh

продвижения за месяц даже пары километров нет, при этом у ВСУ фронт под Купянском посыпался

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...

scorpion2777

Они его на каждый саммит возят, туда-сюда