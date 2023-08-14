Зеленский признал причастность Киева к атаке Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост 12 августа.

«Все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

ВСУ попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры. Стоимость ремонта моста предварительно оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Завершить ремонт планируют к концу года.