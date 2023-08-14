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Новые флагманские смартфоны станут заметно дороже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Shubham Bombarde / Unsplash License

Следующее поколение флагманских смартфонов станет дороже из-за высоких цен на новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Детальные характеристики чипа пока неизвестны, он будет анонсирован в октябре.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в социальной сети Weibo сообщение о том, что стоимость производства Snapdragon 8 Gen 3 оказалась выше по сравнению с его предшественниками. Для предстоящих моделей некоторые производители будут использовать старый Snapdragon 8 Gen 2, чтобы сэкономить.

Некоторые производители планируют перейти на платформу чипсетов Dimensity, разработанную компанией MediaTek. Источник утверждает, что такой шаг поможет снизить издержки и повысить общую эффективность смартфонов.

Представитель Digital Chat Station отметил, что стоимость новых смартфонов, оснащенных процессором Snapdragon 8 Gen 3, будет выше, по крайней мере, из-за использования этого чипсета. Тем не менее, это далеко не единственная причина возможного подорожания.

Пока что нет подтвержденной информации о новых смартфонах, оснащенных Snapdragon 8 Gen 3. Чипы от Qualcomm широко используются в устройствах Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Vivo и Oppo.

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Анонс Snapdragon 8 Gen 3 состоится на мероприятии Qualcomm Snapdragon Summit, запланированном на 24-26 октября. Обычно новые процессоры Qualcomm появляются на рынке в конце года, сразу после их официального представления.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям