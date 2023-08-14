Новые флагманские смартфоны станут заметно дороже

Следующее поколение флагманских смартфонов станет дороже из-за высоких цен на новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Детальные характеристики чипа пока неизвестны, он будет анонсирован в октябре.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в социальной сети Weibo сообщение о том, что стоимость производства Snapdragon 8 Gen 3 оказалась выше по сравнению с его предшественниками. Для предстоящих моделей некоторые производители будут использовать старый Snapdragon 8 Gen 2, чтобы сэкономить.

Некоторые производители планируют перейти на платформу чипсетов Dimensity, разработанную компанией MediaTek. Источник утверждает, что такой шаг поможет снизить издержки и повысить общую эффективность смартфонов.

Представитель Digital Chat Station отметил, что стоимость новых смартфонов, оснащенных процессором Snapdragon 8 Gen 3, будет выше, по крайней мере, из-за использования этого чипсета. Тем не менее, это далеко не единственная причина возможного подорожания.

Пока что нет подтвержденной информации о новых смартфонах, оснащенных Snapdragon 8 Gen 3. Чипы от Qualcomm широко используются в устройствах Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Vivo и Oppo.

Xiaomi представила мощный планшетгигант

Анонс Snapdragon 8 Gen 3 состоится на мероприятии Qualcomm Snapdragon Summit, запланированном на 24-26 октября. Обычно новые процессоры Qualcomm появляются на рынке в конце года, сразу после их официального представления.