Сторис в Telegram станут бесплатными

Павел Дуров, объявил о запуске пошагового внедрения бесплатной функции публикации сторис начиная с 14 августа.

Согласно объявлению Дурова в телеграм-канале, текущее постепенное внедрение функции Stories для всех пользователей станет символом начала новой главы в развитии мессенджера.

В июле была внедрена возможность размещения сторис исключительно для подписчиков платной услуги Telegram Premium. Пользователи без платной подписки могли просматривать и оставлять комментарии к сторис обладателей премиум-аккаунтов.