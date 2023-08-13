Росстат подсчитал стоимость обеда из котлет и пюре

Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года.

Для приготовления примерно двух порций котлет с пюре потребуется 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, свежая зелень и соль, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась до начала этого года, после чего стала вновь постепенно расти, достигнув 254,54 рубля в июле. Месяцем ранее этот комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а на начало года — 247,01 рубля.

Среди ингредиентов, необходимых для приготовления «котлеток с пюрешкой», за месяц подорожали яйца — на 12 копеек, до 7,85 рубля, и картофель — на 0,084 рубля, до 18,53 рубля.

Остальные ингредиенты незначительно подешевели за месяц, а килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.