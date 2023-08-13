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Росстат подсчитал стоимость обеда из котлет и пюре

Источник:
РИА Новости
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Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года.

Для приготовления примерно двух порций котлет с пюре потребуется 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, свежая зелень и соль, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась до начала этого года, после чего стала вновь постепенно расти, достигнув 254,54 рубля в июле. Месяцем ранее этот комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а на начало года — 247,01 рубля.

Среди ингредиентов, необходимых для приготовления «котлеток с пюрешкой», за месяц подорожали яйца — на 12 копеек, до 7,85 рубля, и картофель — на 0,084 рубля, до 18,53 рубля.

Остальные ингредиенты незначительно подешевели за месяц, а килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.

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Топ комментариев

Asd10

Твои любимые пендосы. Что тебе не так???

GammiPluh

Там еще Си Цзиньпин вторым веслом махал, от этого Мак Грегор вообще офигел

GammiPluh

продвижения за месяц даже пары километров нет, при этом у ВСУ фронт под Купянском посыпался

scorpion2777

Они его на каждый саммит возят, туда-сюда