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«Луна-25» отправила первые данные с научных приборов

Источник:
Sibnet.ru
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Станция «Луна-25»
Фото: © Wikimedia


Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщила пресс-служба «Роскосмоса»

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета», — говорится в заявлении.

Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. В «Роскосмосе» уточнили, что станция продолжает перелет к Луне. Связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.

Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.

«Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа.

«Луна-25» также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24».


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