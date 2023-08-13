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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

АК‑12 модернизировали в третий раз по опыту СВО

Источник:
«Известиям»
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Проведенная концерном «Калашниковым» модернизация АК-12 направлена на то, чтобы бойцу было удобнее и эффективнее решать боевые задачи, рассказал президент концерна Алан Лушников.

«Мы движемся в сторону эргономичности и, если можно так выразиться, потребительских качеств оружия», — рассказал Лушников в интервью «Известиям».

В частности, это касается требований, которые были прописаны в техзадании касательно переключателя автоматического огня: одиночный выстрел, двойной, и автоматический огонь, пояснил он.

«Двойной выстрел не показал свою целесообразность, поэтому этот переключатель мы убираем. Одновременно с этим делаем двусторонний переводчик режима огня», — сообщил глава концерна.

Разработчик также модернизировал прицельное устройство — на новом автомате перекидной прицел на несколько типовых расстояний для стрельбы. Теперь под каждую дистанцию есть свое прицельное устройство.

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Оборона #Оружие
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Asd10

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