Российский корабль открыл предупредительный огонь по сухогрузу

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следующее в украинский порт Измаил, говорится в сообщении Минобороны России.

Сухогруз обнаружили в юго-западной части Черного моря. По данным Минобороны РФ, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

С борта «Василия Быкова» для досмотра сухогруза подняли вертолет Ка-29 с группой военнослужащих РФ. После завершения досмотра судно возобновило движение в порт Измаил.