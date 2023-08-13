НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский корабль открыл предупредительный огонь по сухогрузу

Источник:
Sibnet.ru
550 2

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следующее в украинский порт Измаил, говорится в сообщении Минобороны России.

Сухогруз обнаружили в юго-западной части Черного моря. По данным Минобороны РФ, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

С борта «Василия Быкова» для досмотра сухогруза подняли вертолет Ка-29 с группой военнослужащих РФ. После завершения досмотра судно возобновило движение в порт Измаил.

Тема: Военная операция на Украине
Эксперт сообщил о возможности военного мятежа на Украине
Украина атаковала Крымский мост
Киев заявил о наличии сети украинских спецслужб на территории России
Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Фокусник телепортировал добровольцев на улице. ВИДЕО
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Россия спустя полвека отправила станцию на Луну
46
Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза
35
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии
35
Шойгу проинспектировал ядерный полигон
30
Западные инструкторы не смогли ничему научить украинских солдат