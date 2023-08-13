Германия поставит Украине партию «супердронов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца этого года передаст украинской армии разведывательные беспилотники Luna NG, пишут европейские СМИ со ссылок на источник в военной промышленности Германии

В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является более усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств.

Luna NG выполняет разведывательные функции, но ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие, приводит РБК материал Bild.

Беспилотник весит 40 килограммов, время полета — шесть-восемь часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 километров и на высоте до пяти километров.

Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется.