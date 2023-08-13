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Германия поставит Украине партию «супердронов

Источник:
РБК
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Немецкий разведывательный беспилотник Luna NG
Фото: EMTPenzberg / CC BY-SA 4.0

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца этого года передаст украинской армии разведывательные беспилотники Luna NG, пишут европейские СМИ со ссылок на источник в военной промышленности Германии

В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является более усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств.

Luna NG выполняет разведывательные функции, но ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие, приводит РБК материал Bild.

Беспилотник весит 40 килограммов, время полета — шесть-восемь часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 километров и на высоте до пяти километров.

Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется.

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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Asd10

Твои любимые пендосы. Что тебе не так???

GammiPluh

Там еще Си Цзиньпин вторым веслом махал, от этого Мак Грегор вообще офигел

GammiPluh

продвижения за месяц даже пары километров нет, при этом у ВСУ фронт под Купянском посыпался

виктор А.

Это ВВП доллар так уничтожил))) теперь же рубль везде применяют)))надо ещё подождать у них там госдолг,...