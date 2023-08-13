НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина атаковала Крымский мост

Источник:
Sibnet.ru
1415 5

Украине попыталась нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, российские средства ПВО ее сбили в воздухе, говорится в сообщении Минобороны России.

«Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе», — сказано в сообщении.

По информации российского военного ведомства, в результате разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух сбитых украинских ракетах у Крымского моста

Тема: Военная операция на Украине
Эксперт сообщил о возможности военного мятежа на Украине
Киев заявил о наличии сети украинских спецслужб на территории России
Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Фокусник телепортировал добровольцев на улице. ВИДЕО
Обсуждение (5)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Россия спустя полвека отправила станцию на Луну
46
Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза
35
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии
33
Шойгу проинспектировал ядерный полигон
30
Западные инструкторы не смогли ничему научить украинских солдат