Украина атаковала Крымский мост

Украине попыталась нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, российские средства ПВО ее сбили в воздухе, говорится в сообщении Минобороны России.

«Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе», — сказано в сообщении.

По информации российского военного ведомства, в результате разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух сбитых украинских ракетах у Крымского моста