Умерла дочь Сергея Королева

Наталия Королева, дочь основоположника российской пилотируемой космонавтики Сергея Королева, умерла на 89-м году жизни, сообщил Роскосмос в своем телеграм-канале.

Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она выбрала профессию врача-хирурга, преподавала в Первом медицинском институте, защитила докторскую диссертацию, являлась членом Союза писателей.

В 1982 году Королева стала профессором в Московской медицинской академии. Она также была академиком Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, почетным гражданином города Королев.

Королева — лауреат Государственной премии СССР, премии имени Пирогова Академии медицинских наук СССР. За ее авторством свыше 200 научных работ, а также три свидетельства на изобретения.

Ее отец, Сергей Королев, был конструктором ракетно-космических систем, председателем Совета главных конструкторов СССР, академиком АН СССР. Он руководил организацией и проведением запуска первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.