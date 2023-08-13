Шойгу проинспектировал ядерный полигон

Министр обороны Сергей Шойгу прилетел на архипелаг Новая Земля и совершил облет объектов Центрального полигона, созданного в 1954 году для испытаний ядерного оружия мегатонного класса.

Глава ведомства проинспектировал организацию работы и выполнение задач спецподразделений и частей, в том числе готовность к охране и обороне особо важных объектов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Центральный полигон занимает территорию более 90 тысяч квадратных километров, из них более половины приходится на сушу. В советское время на Новой Земле провели 132 ядерных взрыва, при этом Россия испытания ядерного оружия не проводила.

Сейчас Центральный полигон используется для проведения экспериментов в целях обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов, здесь ведутся исследования в области ядерных систем вооружений.

Шойгу также побывал в поселке Белушья Губа — это главный населенный пункт архипелага Новая Земля. В поселке находится самая северная школа в России, она рассчитана на 250 учеников в одну смену.