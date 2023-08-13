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Россиянам нашли новую валюту для сбережений

Источник:
«Газета.Ru»
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Альтернативой доллару США и евро в качестве сбережений для россиян может стать гонконгский доллар, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Эксперт отметил, что уже более 40 лет Центробанк Гонконга поддерживает курс гонконгского доллара к американскому доллару в узком коридоре. Это одна из основ монетарной политики регулятора, пояснил он.

«Поэтому у нас данная валюта может являться хорошей альтернативой недружественным, учитывая сохранение высоких рисков санкционных ограничений на операции с ними», — отметил Бабин.

Сейчас курс гонконгского доллара составляет 12,6 рубля. За последний месяц валюта подорожала примерно на один рубль. При этом курс доллара США в начале августа составлял 92,3 рубля, а по итогам торгов 11 августа достиг 99,43 рубля.

В настоящее время гонконгский доллар входит в пятерку самых популярных для сбережений валют у россиян, уступая только рублям, американскому доллару, юаню и евро.

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