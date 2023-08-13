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Названы повышающие либидо грибы

Источник:
«Газета.Ru»
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Лучше всего на мужское и женское либидо влияют лисички и белые грибы, рассказала доктор превентивной медицины Ольга Царева

Эксперт отметила, что сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D. При этом грибы являются лидерами по содержанию этих полезных нутриентов.

«Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Они содержат практически весь комплекс витаминов B, что делает их уникальными. Богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами. На втором месте — белый гриб», — сказала она.

Врач посоветовала употреблять в пищу свежие грибы с минимальной термической обработкой, чтобы сохранить в них максимальное количество полезных веществ. Чтобы грибы лучше усваивались, их стоит есть с зеленью и овощами.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...