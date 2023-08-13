Названы повышающие либидо грибы

Лучше всего на мужское и женское либидо влияют лисички и белые грибы, рассказала доктор превентивной медицины Ольга Царева

Эксперт отметила, что сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D. При этом грибы являются лидерами по содержанию этих полезных нутриентов.

«Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Они содержат практически весь комплекс витаминов B, что делает их уникальными. Богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами. На втором месте — белый гриб», — сказала она.

Врач посоветовала употреблять в пищу свежие грибы с минимальной термической обработкой, чтобы сохранить в них максимальное количество полезных веществ. Чтобы грибы лучше усваивались, их стоит есть с зеленью и овощами.