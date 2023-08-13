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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США оценили применение Су-57 на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские истребители пятого поколения Су-57 подтвердили эффективность в условиях военных действий на Украине.

Су-57 показал себя идеальным оружием при выполнении задач по выведению из строя систем противовоздушной обороны Украины и доказал на практике способность выполнять сложные задачи, пишет американский журнал Military Watch.

Главное преимущество Су-57 заключается в том, что он прошел гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем его китайские и американские аналоги, отмечает автор статьи.

Кроме того, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами, отмечается в материале.

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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...