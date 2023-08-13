США оценили применение Су-57 на Украине

Российские истребители пятого поколения Су-57 подтвердили эффективность в условиях военных действий на Украине.

Су-57 показал себя идеальным оружием при выполнении задач по выведению из строя систем противовоздушной обороны Украины и доказал на практике способность выполнять сложные задачи, пишет американский журнал Military Watch.

Главное преимущество Су-57 заключается в том, что он прошел гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем его китайские и американские аналоги, отмечает автор статьи.

Кроме того, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами, отмечается в материале.