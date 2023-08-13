Xiaomi запретила устанавливать Telegram на свои смартфоны

Xiaomi начала блокировать установку Telegram на своих устройствах в Китае, для этого используется встроенная функция фирменной операционной системы MIUI 13.

Функция дебютировала в прошлом году как предназначенная для защиты от спама и мошенничества. При попытке установить Telegram на устройство с MIUI пользователю выводится сообщение, что приложение «не прошло проверку безопасности Xiaomi» и представляет угрозу.

Скорее всего, ограничение не будет действовать на смартфонах, которые официально экспортируются из Китая и работают на международной версии MIUI. Однако непонятно, как будут вести себя телефоны у тех, кто заказывает телефоны напрямую у китайских продавцов.

Разработчики Telegram и компания Xiaomi пока никак не комментировали данную ситуацию. Эксперты видят в действиях Xiaomi ужесточение контроля Пекина над киберпространством. В целом в КНР заблокировано множество западных сервисов и соцсетей.