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Xiaomi запретила устанавливать Telegram на свои смартфоны

Источник:
«Код Дурова»
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Xiaomi начала блокировать установку Telegram на своих устройствах в Китае, для этого используется встроенная функция фирменной операционной системы MIUI 13.

Функция дебютировала в прошлом году как предназначенная для защиты от спама и мошенничества. При попытке установить Telegram на устройство с MIUI пользователю выводится сообщение, что приложение «не прошло проверку безопасности Xiaomi» и представляет угрозу.

Скорее всего, ограничение не будет действовать на смартфонах, которые официально экспортируются из Китая и работают на международной версии MIUI. Однако непонятно, как будут вести себя телефоны у тех, кто заказывает телефоны напрямую у китайских продавцов.

Разработчики Telegram и компания Xiaomi пока никак не комментировали данную ситуацию. Эксперты видят в действиях Xiaomi ужесточение контроля Пекина над киберпространством. В целом в КНР заблокировано множество западных сервисов и соцсетей.

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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...