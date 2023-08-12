Компания Intel замедлила компьютеры по всему миру

Корпорация Intel замедлила компьютеры пользователей во всем мире после обнаружения уязвимости CVE-2022-40982, известной как Downfall.

Уязвимости Downfall подвержены потребительские и серверные процессоры Intel начиная с семейства Skylake до Rocket Lake. Чтобы устранить ее, Intel выпустила обновление, которое значительно замедлило производительность процессоров.

Исследования специалистов издания Phoronix, которые сравнили производительность чипов после установки патча, показали, что в некоторых случаях апдейт мог снизить мощность компьютеров на базе процессоров Intel до 39%.

Так, в ходе тестирования Xeon Platinum 8380 и Xeon Gold 6226R производительность упала на 6%, Cascade Lake — 33%, Core i7-1165G7 — от 11% до 39% в различных тестах. Однако пользователи могут отказаться от устраняющего уязвимость обновления и сохранить скорость.

Уязвимость Downfall влияет на программное обеспечение, которое активно использует инструкции AVX2/AVX-512 GATHER. Из-за этой уязвимости у хакеров есть возможность воровать личные сообщения, пароли, ключи шифрования и другие конфиденциальные данные.