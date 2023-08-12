НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Компания Intel замедлила компьютеры по всему миру

Источник:
Tom's Hardware
299 0

Корпорация Intel замедлила компьютеры пользователей во всем мире после обнаружения уязвимости CVE-2022-40982, известной как Downfall.

Уязвимости Downfall подвержены потребительские и серверные процессоры Intel начиная с семейства Skylake до Rocket Lake. Чтобы устранить ее, Intel выпустила обновление, которое значительно замедлило производительность процессоров.

Исследования специалистов издания Phoronix, которые сравнили производительность чипов после установки патча, показали, что в некоторых случаях апдейт мог снизить мощность компьютеров на базе процессоров Intel до 39%.

Так, в ходе тестирования Xeon Platinum 8380 и Xeon Gold 6226R производительность упала на 6%, Cascade Lake — 33%, Core i7-1165G7 — от 11% до 39% в различных тестах. Однако пользователи могут отказаться от устраняющего уязвимость обновления и сохранить скорость.

Уязвимость Downfall влияет на программное обеспечение, которое активно использует инструкции AVX2/AVX-512 GATHER. Из-за этой уязвимости у хакеров есть возможность воровать личные сообщения, пароли, ключи шифрования и другие конфиденциальные данные.

Тема: Человек и компьютер
Россия выбрала альтернативу Windows
Windows 11 получила скрытую функцию восстановления
Windows 11 обрела встроенный чат‑бот
Обновление Windows 11 сломало меню «Пуск»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
5197
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
8870
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
11841
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
12756
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
15266
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
17200
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
17190
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
14245
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
14271
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
14705
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
«Семнадцать мгновений весны» покажут на Первом канале
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...