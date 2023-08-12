НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бойцы «Вагнера» подготовили белорусских десантников

Источник:
«Интерфакс»
305 1

Белорусские десантники завершили подготовку с участием бойцов группы «Вагнер», сообщает Минобороны Белоруссии.

Подготовка подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады проходила под Брестом. Гвардейцы изучали минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях.

Также при подготовке бойцы активно используют опыт СВО. Специалисты отметили, что сегодня такие занятия — неотъемлемая часть обучения для успешного функционирования Вооруженных сил.

Ведомство отметил, что брестские десантники проводили тренировки с инструкторами частной военной компании «Вагнер», чтобы быть в курсе современных военных трендов и отработать самые актуальные и нужные элементы боевых действий.

Еще по теме
Истребитель Су-30 потерпел крушение под Калининградом
Европа раскритиковала тактику контрнаступления ВСУ
ВСУ атаковали Крымский мост ракетой
Запад посчитал потери ВСУ с начала конфликта
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
«Семнадцать мгновений весны» покажут на Первом канале
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Обсуждение (1)
Картина дня
ВСУ атаковали Крымский мост ракетой
Бойцы «Вагнера» подготовили белорусских десантников
Запад посчитал потери ВСУ с начала конфликта
Двухфакторная аутентификация «Госуслуг» станет обязательной
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...