Бойцы «Вагнера» подготовили белорусских десантников

Белорусские десантники завершили подготовку с участием бойцов группы «Вагнер», сообщает Минобороны Белоруссии.

Подготовка подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады проходила под Брестом. Гвардейцы изучали минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях.

Также при подготовке бойцы активно используют опыт СВО. Специалисты отметили, что сегодня такие занятия — неотъемлемая часть обучения для успешного функционирования Вооруженных сил.

Ведомство отметил, что брестские десантники проводили тренировки с инструкторами частной военной компании «Вагнер», чтобы быть в курсе современных военных трендов и отработать самые актуальные и нужные элементы боевых действий.