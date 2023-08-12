Россия выбрала альтернативу Windows

Россия готова к отказу от продуктов Microsoft, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах форума «Цифровая эволюция».

По его словам, Минцифры разбирается в ситуации после недавнего заявления Microsoft о том, что корпорация перестанет продлевать подписки российским клиентам после 30 сентября. Чиновник отметил, что у пользователей было полтора года на подготовку.

«Многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux», — отметил министр, подчеркнув, что в России есть альтернатива софту от Microsoft, включая бесплатные операционные системы.

Microsoft ранее разослала своим российским клиентам письмо, в котором сообщила, что больше не может принимать денежные переводы за сервисы, а также прекращает запуск новых продуктов из-за санкций. Ограничения вступят в силу 30 сентября.