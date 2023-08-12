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Европа раскритиковала тактику контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные из-за тактики малых групп не могут реализовать весь потенциал бригад, подготовленных в Германии, следует из внутреннего доклада бундесвера.

Немецкие военные отмечают, что отдельные подразделения ВСУ разделены на столь малочисленные группы, что совместное ведение боевых действий становится невозможно. Таким образом у ВСУ не получается добиться превосходства, пишет Bild со ссылкой на документ.

Украинское контрнаступление началось 4 июля, на линию соприкосновения были переброшены бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Сначала ВСУ пытались пробить российскую оборону крупными силами с большим числом танков и другой бронетехники.

Однако вскоре украинским войскам из-за огромных потерь пришлось поменять тактику. Они перешли к попыткам атаковать малыми группами при поддержке двух-трех единиц бронетехники. Однако и подобная тактика оказалась неэффективной, отмечает издание.

Минобороны РФ ранее сообщало, что потери украинских военных с начала наступления составили уже более 43 тысяч человек. Запад считает, что ВСУ лишись порядка 150 тысяч человек убитыми и ранеными.

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Оборона #Конфликты #Армия
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