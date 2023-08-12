Какие ночи опасны для здоровья

Так называемые тропические ночи, когда в темное время температура воздуха не опускается ниже 20 градусов, опасны для здоровья человека, рассказала врач-терапевт «Инвитро» Марина Лебедева.

«Повышение ночных температур более 18 градусов ассоциировано с опасностью для здоровья. Это может проявляться в расстройствах и обострении хронических заболеваний — прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем», — пояснила Лебедева.

По словам врача, оптимальная температура для сна в помещении — 17-20 градусов, а оптимальный диапазон влажности — 40-60%. Только в этом случае основные системы органы получают условия для ночного восстановления.

В группе риска находятся пациенты с заболеваниями сердца, сосудов, неврологической патологией, неполадками с дыхательной системой, а также те, у кого есть избыточный вес. Повышенная температура проявляется головной болью, слабостью, отеками.

Более серьезные симптомы: повышенное или пониженное артериальное давление, а также его резкие перепады, невозможность совершить движения в руке или ноге, резко возникшие затруднения речи, асимметрия лица, острые боли в животе.

Если речь идет просто о недомогании, облегчить состояние поможет слегка теплый душ, питье обычной воды или с добавлением ломтика лимона, употребление небольшого количества ягод и фруктов.