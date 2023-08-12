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ВСУ атаковали Крымский мост ракетой

Источник:
«Интерфакс»
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Вооруженные силы Украины предприняли попытку удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Ведомство уточнило, что в результате подрыва украинской ракеты разрушений и пострадавших нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден. Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что спецслужбы при атаке поставили на мосту дымовую завесу.

Ранее в субботу Крымский мост закрыли для автомобилей. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Ты бы все свои секреты доктору открыл, уверен многое бы само собой решилось. Про свой блокнотик ему не...