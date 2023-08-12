ВСУ атаковали Крымский мост ракетой

Вооруженные силы Украины предприняли попытку удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Ведомство уточнило, что в результате подрыва украинской ракеты разрушений и пострадавших нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден. Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что спецслужбы при атаке поставили на мосту дымовую завесу.

Ранее в субботу Крымский мост закрыли для автомобилей. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.