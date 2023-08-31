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«Мальорка» нацелилась на середину турнирной таблицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rcdmallorca.es

Футбольная «Мальорка» стала командой, которая прошла всю прошлую Ла Лигу максимально ровно. В буквальном смысле: в первом круге чемпионата у клуба было семь побед, четыре ничьи и восемь поражений. Во втором круге был идентичный результат. Как будет на этот раз?

Многие бетторы уже делают ставки на поединки испанской Примеры, главным для игроков остается лишь вопрос выбора букмекера. Именно для этой цели рейтинг букмекерских контор доступен на сайте vsepropsort.ru.

Нельзя сказать, что игра «Мальорки» заставляет нейтральных болельщиков внимательно сидеть и наблюдать за выступлениями команды, однако островитяне традиционно берут свои очки там, где должны, и даже там, где этого никто не ожидает. Пример — сенсация в домашнем матче против мадридского «Реала».

Вряд ли неожиданные всплески помогут «Мальорке» бороться за еврокубки в нынешнем сезоне, однако команда способна преподнести сюрприз, хотя ее задача на сезон — середина турнирной таблицы.

«Мальорку» возглавляет Хавьер Агирре — опытный специалист, работавший во многих командах и странах: от сборных Мексики (дважды), Японии и Египта до мадридского «Атлетико» и «Сарагосы». «Мальорка» под его руководством сумела закрепиться в элите, демонстрируя простой и эффективный футбол.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь

PA3OPBY

Думаю наконец все дороги с 404 до пшекии будут уничтожены!