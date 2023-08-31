«Мальорка» нацелилась на середину турнирной таблицы

Футбольная «Мальорка» стала командой, которая прошла всю прошлую Ла Лигу максимально ровно. В буквальном смысле: в первом круге чемпионата у клуба было семь побед, четыре ничьи и восемь поражений. Во втором круге был идентичный результат. Как будет на этот раз?

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Нельзя сказать, что игра «Мальорки» заставляет нейтральных болельщиков внимательно сидеть и наблюдать за выступлениями команды, однако островитяне традиционно берут свои очки там, где должны, и даже там, где этого никто не ожидает. Пример — сенсация в домашнем матче против мадридского «Реала».

Вряд ли неожиданные всплески помогут «Мальорке» бороться за еврокубки в нынешнем сезоне, однако команда способна преподнести сюрприз, хотя ее задача на сезон — середина турнирной таблицы.

«Мальорку» возглавляет Хавьер Агирре — опытный специалист, работавший во многих командах и странах: от сборных Мексики (дважды), Японии и Египта до мадридского «Атлетико» и «Сарагосы». «Мальорка» под его руководством сумела закрепиться в элите, демонстрируя простой и эффективный футбол.