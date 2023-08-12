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Двухфакторная аутентификация «Госуслуг» станет обязательной

Источник:
Sibnet.ru
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Двухфакторная аутентификация с 1 октября 2023 года станет обязательной для всех пользователей сервиса «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры.

На сегодня двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг» подключили уже 22 миллиона пользователей, а ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч человек, отметило ведомство.

«Смысл двухфакторной аутентификации в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта», — говорится в сообщении.

Для подключения двухфакторной аутентификации по СМС на «Госуслугах» необходимо в личном кабинете зайти в «Профиль», затем найти «Безопасность» и далее выбрать «Вход в систему». Здесь необходимо включить опцию «Вход с подтверждением» и ввести номер телефона, на который будет приходить СМС для входа.

Доступ к учетной записи портала «Госуслуг» предоставляет злоумышленнику возможность получить подробную информацию о собственности гражданина, его доходах и прочих сведений персонального характера.

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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Ты бы все свои секреты доктору открыл, уверен многое бы само собой решилось. Про свой блокнотик ему не...