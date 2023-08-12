Двухфакторная аутентификация «Госуслуг» станет обязательной

Двухфакторная аутентификация с 1 октября 2023 года станет обязательной для всех пользователей сервиса «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры.

На сегодня двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг» подключили уже 22 миллиона пользователей, а ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч человек, отметило ведомство.

«Смысл двухфакторной аутентификации в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта», — говорится в сообщении.

Для подключения двухфакторной аутентификации по СМС на «Госуслугах» необходимо в личном кабинете зайти в «Профиль», затем найти «Безопасность» и далее выбрать «Вход в систему». Здесь необходимо включить опцию «Вход с подтверждением» и ввести номер телефона, на который будет приходить СМС для входа.

Доступ к учетной записи портала «Госуслуг» предоставляет злоумышленнику возможность получить подробную информацию о собственности гражданина, его доходах и прочих сведений персонального характера.