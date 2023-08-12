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Издатель S.T.A.L.K.E.R. 2 слил дату релиза игры

Источник:
Sibnet.ru
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Издательство Plaion раскрыло возможную дату релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Информация о выходе шутера GSC Game World появилась в официальном магазине Plaion.

Согласно данным на сайте издательства, релиз физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится 1 декабря 2023 года, при этом в набор также войдут стикеры и тематическая сувенирная продукция.

Сами разработчики официально не раскрывали дату выхода игры, однако заявляли о планах выпустить ее до конца года. Игровой билд S.T.AL.K.E.R. 2 будет доступен на выставке gamescom 2023, которая пройдет 23-27 августа.

Plaion — официальный партнер студии GSC Game World. Компания должна выпустить физические копии игры, поэтому дата выхода вполне может оказаться в ее распоряжении до анонса. Кроме этого, 1 декабря — пятница, именно в этот день часто выходят крупные релизы.

Известно, что разработчики из студии GSC Game World приняли решение выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl без русскоязычной озвучки, в игре будут только русские субтитры.

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