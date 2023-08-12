Мужчины получили оргазмы в аппарате МРТ

Мозг мужчин выделяет опиоиды во время оргазма, выяснили ученые из Университета Турку. Чтобы зафиксировать результат, участников эксперимента удовлетворяли прямо в аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Исследователей интересовала роль опиоидов в сексуальности, которая плохо изучена. Финские ученые обнаружили, что после оргазма их выработка усиливается в гиппокампе. Эта область мозга играет ключевую роль в регуляции эмоций и памяти.

В эксперименте приняли участие шесть мужчин-добровольцев, их гениталии во время сеансов визуализации мозга стимулировали постоянные партнерши. Стимуляция полового члена перед оргазмом усиливала активность в гиппокампе, который участвует в обработке эмоций и прикосновений.

Участникам было тяжело оставаться неподвижными во время сканирования, поскольку стимуляция гениталий вызывает приятные ощущения во всем теле. При этом всем добровольцам удалось получить оргазм.

Полученный результат проливает свет на нейробиологию удовольствия и потенциально может привести к прогрессу в понимании и решении проблем сексуального здоровья, уверены авторы открытия.