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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад посчитал потери ВСУ с начала конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Потери Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года по оценкам западных чиновников и аналитиков превысили 150 тысяч человек убитыми и ранеными.

Пока значительную часть военнослужащих все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако ввиду больших потерь во время контрнаступления на юге, а также для защиты других участков фронта, Украине необходимо существенно пополнить ряды своих вооруженных сил, пишет газета The New York Times.

Однако подлежащие мобилизации лица дают взятки сотрудникам военкоматов, чтобы избежать военной службы, пытаясь покинуть страну. The New York Times приводит данные украинской погранслужбы, которая ежедневно задерживает в среднем по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке руководителей областных военкоматов на фоне сообщений о коррупции. При этом 2022 году властям страны пришлось ввести запрет на раздачу повесток на КПП, АЗС и в общественных местах под давлением общественности.

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Оборона #Армия #Конфликты
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