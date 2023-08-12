Опубликован топ-10 популярных фильмов первой половины 2023 года

Видеосервис Wink представил топ-10 фильмов первой половины 2023 года, которые пользователи смотрели чаще всего.

Рейтинг возглавил семейный фильм «Чебурашка», ставший рекордсменом в широком прокате по кассовым сборам.

На втором месте военный фильм «Праведник», третью строчку заняла эротическая драма с Александром Петровым «Непослушная».

Также в десятку попали следующие фильмы: «Непослушник 2», «Три кота и море приключений», «Иван Царевич и Серый волк 5», «Вышка», «Барбоскины Team», «Нюрнберг», «Поехавшая».