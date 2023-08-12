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Опубликован топ-10 популярных фильмов первой половины 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Мультискрин на Wink
Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink представил топ-10 фильмов первой половины 2023 года, которые пользователи смотрели чаще всего.

Рейтинг возглавил семейный фильм «Чебурашка», ставший рекордсменом в широком прокате по кассовым сборам.

На втором месте военный фильм «Праведник», третью строчку заняла эротическая драма с Александром Петровым «Непослушная».

Также в десятку попали следующие фильмы: «Непослушник 2», «Три кота и море приключений», «Иван Царевич и Серый волк 5», «Вышка», «Барбоскины Team», «Нюрнберг», «Поехавшая».

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Культгид #Кинематограф #Wink
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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Ты бы все свои секреты доктору открыл, уверен многое бы само собой решилось. Про свой блокнотик ему не...

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...