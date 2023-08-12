Возраст отсрочки от армии для IT‑специалистов увеличат

Минцифры готовит изменения в указ президента для увеличения до 30 лет возраста отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний в связи с повышением призывного возраста, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Министр напомнил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет. Его предлагается скорректировать.

Изменения в президентский указ планируется внести до начала весеннего призыва 2024 года, поскольку закон о повышении верхней границы призывного возраста вступит в силу с 1 января, уточнил Шадаев.

Путин 4 августа подписал этот закон, по которому возраст призыва граждан на военную службу с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.