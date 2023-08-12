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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Возраст отсрочки от армии для IT‑специалистов увеличат

Источник:
«Интерфакс»
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Минцифры готовит изменения в указ президента для увеличения до 30 лет возраста отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний в связи с повышением призывного возраста, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Министр напомнил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет. Его предлагается скорректировать.

Изменения в президентский указ планируется внести до начала весеннего призыва 2024 года, поскольку закон о повышении верхней границы призывного возраста вступит в силу с 1 января, уточнил Шадаев.

Путин 4 августа подписал этот закон, по которому возраст призыва граждан на военную службу с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.