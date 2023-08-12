Подсчитано количество сменивших спортивное гражданство россиян

Российское спортивное гражданство с 2022 года сменили 67 атлетов, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

«Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, восемь человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта», — говорится в заявлении ведомства.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

В марте 2023 года на заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.