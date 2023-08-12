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Магнитная аномалия указала на существование пятой силы природы

Источник:
BBC
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Американские физики провели эксперимент по измерению аномалии магнитного момента мюона, который указал на значимые отклонения в измеренных параметрах, природу которых нельзя объяснить в рамках Стандартной модели физики элементарных частиц.

Ученые считают, что на магнитный момент мюона влияет неизвестное науке поле или элементарная частица. Если бы физики смогли измерить это неизвестное воздействие с достаточной точностью, это открыло бы путь в так называемую Новую физику.

Пока удалось установить, что достоверность измеренной аномалии магнитного момента мюона составила 5 сигма, чего достаточно для заявления об открытии. Однако этот результат нуждается в дополнительной проверке.

Тяжелый мюон идеален для проведения таких экспериментов, так как в 207 раз тяжелее электрона. Это упрощает отслеживание магнитного момента частицы. Дальнейшие эксперименты должны подтвердить существование в мире «пятой» неизвестной силы или никому неведомой элементарной частицы.

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Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...

mosquito__2010

Ты бы все свои секреты доктору открыл, уверен многое бы само собой решилось. Про свой блокнотик ему не...