Кадыров посчитал переговоры с Украиной бессмысленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал бессмысленными переговоры о мирном урегулировании на Украине. По его словам, Россия побеждает «по всем фронтам», поэтому ей нужно «довести начатое до конца».

«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что западные страны, введшие против России санкции, «неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса», в то время как Москва нарастила темпы производства, а условия для малого и среднего бизнеса улучшились на фоне ухода зарубежных компаний.

«Санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию. Более того, благодаря стараниям недружественных стран мы сумели модернизировать экономику страны», — подчеркнул глава Чечни.