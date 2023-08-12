НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров посчитал переговоры с Украиной бессмысленными

Источник:
Sibnet.ru
190 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал бессмысленными переговоры о мирном урегулировании на Украине. По его словам, Россия побеждает «по всем фронтам», поэтому ей нужно «довести начатое до конца».

«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что западные страны, введшие против России санкции, «неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса», в то время как Москва нарастила темпы производства, а условия для малого и среднего бизнеса улучшились на фоне ухода зарубежных компаний.

«Санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию. Более того, благодаря стараниям недружественных стран мы сумели модернизировать экономику страны», — подчеркнул глава Чечни.

Еще по теме
Военные сместят Зеленского из-за провалов на фронте
Маневр Путина у берегов Аляски вызвал панику США
Байден назвал Китай «бомбой с часовым механизмом»
Трамп обозвал Байдена «безумным сумасшедшим»
смотреть все
Политика #Мир #Россия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
«Семнадцать мгновений весны» покажут на Первом канале
Обсуждение (0)
Картина дня
Маневр Путина у берегов Аляски вызвал панику США
Курс доллара превысил 99 рублей
Кадыров посчитал переговоры с Украиной бессмысленными
Магнитная аномалия указала на существование пятой силы природы
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...

mosquito__2010

Ты бы все свои секреты доктору открыл, уверен многое бы само собой решилось. Про свой блокнотик ему не...