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Су-57 показали в виде механизированного монстра

Источник:
Sibnet.ru
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Корпорация «Ростех» показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде механизированного монстра, который напоминает робота-сокола. Иллюстрация самолета опубликована в телеграм-канале корпорации.

Фото: © t.me/rostecru/

«Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружений, чтобы отразить их характер. Представляем вам первую иллюстрацию с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что одной из отличительных особенностей истребителя является сверхманевренность, которая позволяет ему завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

Серийное производство Су-57 началось в 2019 году, ожидается, что к 2028 году истребителями будут укомплектованы три авиаполка. К этому времени самолет будет модернизирован — в частности, он получит двигатели второго этапа.

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Оборона #Оружие #Армия
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