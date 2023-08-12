Су-57 показали в виде механизированного монстра

Корпорация «Ростех» показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде механизированного монстра, который напоминает робота-сокола. Иллюстрация самолета опубликована в телеграм-канале корпорации.

«Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружений, чтобы отразить их характер. Представляем вам первую иллюстрацию с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что одной из отличительных особенностей истребителя является сверхманевренность, которая позволяет ему завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

Серийное производство Су-57 началось в 2019 году, ожидается, что к 2028 году истребителями будут укомплектованы три авиаполка. К этому времени самолет будет модернизирован — в частности, он получит двигатели второго этапа.