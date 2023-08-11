ВСУ могут нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского», — спрогнозировал эксперт в эфире YouTube-канала George Galloway, который отметил, что чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных.

Риттер отметил, что украинский политик находится в ужасном положении — весь остальной мир говорит о территориальных уступках, а он выступает с абсурдными заявлениями, которые только отдаляют завершение конфликта.

«Нужно добиваться окончания конфликта путем переговоров, которые учитывают интересы России. Конфликт не закончится на условиях Зеленского», — подчеркнул американский аналитик.

Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, однако украинские войска несут большие потери, ни на одном из участков фронта они не добились успехов.