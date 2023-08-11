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Маневр Путина у берегов Аляски вызвал панику США

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Маневры российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошила американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт отметил, что сейчас США в своей внешней политике напоминают хулигана на школьном дворе, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как кто-то посмел это сделать.

Россия и Китай в конце июля приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. 11 кораблей подошли к Алеутским островам, но не заходили в территориальные воды США, однако это вызвало в Штатах панику.

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.