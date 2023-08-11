Маневр Путина у берегов Аляски вызвал панику США

Маневры российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошила американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт отметил, что сейчас США в своей внешней политике напоминают хулигана на школьном дворе, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как кто-то посмел это сделать.

Россия и Китай в конце июля приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. 11 кораблей подошли к Алеутским островам, но не заходили в территориальные воды США, однако это вызвало в Штатах панику.