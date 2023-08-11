Стартовал тест отечественной операционной системы «Аврора»

Тестирование смартфонов и планшетов под управлением отечественной операционной системы «Аврора» началось в России. Корпорация «Ростех» уже передала порядка 3 тысяч мобильных устройств корпоративным и государственным заказчикам.

Интерес к отечественной операционной системе вырос после того, как ФСБ уличила компанию Apple в сотрудничестве с американскими спецслужбами с целью слежки за российскими дипломатами по всему миру.

Российские специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости».

После этого от использования iPhone в служебных целях отказались некоторые министерства и ведомства России — в частности, Минтранс, Минпромторг, Минцифры, Росавиация, РЖД и ряд других.

Разработкой и внедрением ОС «Аврора» занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелеком. Актуальный список всех мобильных устройств, которые поддерживают российскую ОС, можно изучить на официальном сайте проекта.