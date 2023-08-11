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Стартовал тест отечественной операционной системы «Аврора»

Источник:
Sibnet.ru
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Тестирование смартфонов и планшетов под управлением отечественной операционной системы «Аврора» началось в России. Корпорация «Ростех» уже передала порядка 3 тысяч мобильных устройств корпоративным и государственным заказчикам.

Интерес к отечественной операционной системе вырос после того, как ФСБ уличила компанию Apple в сотрудничестве с американскими спецслужбами с целью слежки за российскими дипломатами по всему миру.

Российские специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости».

После этого от использования iPhone в служебных целях отказались некоторые министерства и ведомства России — в частности, Минтранс, Минпромторг, Минцифры, Росавиация, РЖД и ряд других.

Разработкой и внедрением ОС «Аврора» занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелеком. Актуальный список всех мобильных устройств, которые поддерживают российскую ОС, можно изучить на официальном сайте проекта.

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Топ комментариев

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

mosquito__2010

Рагулям украинским тоже сказок для шизофреников много рассказывали и те даже поверили, теперь этих рагулей...

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.